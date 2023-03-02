اتحاد الضياء: لا افق للانقاذ الا بخروج شرفاء الوطن وعماله المقهورين لتصحيح مسار البلد

اكد اتحاد الضياء لنقابات عمال ومستخدمي بيروت وجبل لبنان “ان الاوضاع المعيشية للعمال باتت لا تحتمل، في ظل ما يواجهونه من ضائقة معيشية وانهيار قدرات رواتبهم ومداخيلهم ، امام تحليق الدولار الامريكي الى ارتفاعات جنونية”.

وقال في بيان “يأتي قرار مرتجلي القرارات برفع الدولار الجمركي مجددا من ١٥ الف ليرة الى ٤٥ الف ليرة ليرفع معه كل الاسعار ويفتح البلد على ارتفاع مؤكد في نسب التضخم وانعدام اي قيمة لليرة الوطنية التي لم يعد لها اي سيادة على اسواقنا بعد قرار التسعير بالدولار وفك ارتباط اللبناني بعملته الوطنية “.

اضاف “لا افق للانقاذ الا بخروج شرفاء الوطن وعماله المقهورين لتصحيح مسار البلد ولا بد من ضوء في نهاية النفق لاستيلاد الخلاص منه ، ولن يقبل عمال لبنان ان يسقط الوطن في اتون الفوضى ودعاتها والضاغطين بها “، داعيا “شرفاء هذا البلد لاتخاذ المبادرة واطلاق مرحلة جديدة في حركة ادارة الازمة اللبنانية وفتح افاق الحلول وتقديم منطق ارادة الحل على ارادة التأزيم ، وانقاذ لبنان واللبنانيين”.