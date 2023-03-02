مراسل المنار: اخلاء مبنى من 10 طوابق في الزاهرية بطرابلس بسبب تصدع اعمدته بعد ان كشفت عليه بلدية طرابلس وأمرت بإخلائه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2023 - 11:24

مراسل المنار: اخلاء مبنى من 10 طوابق في الزاهرية بطرابلس بسبب تصدع اعمدته بعد ان كشفت عليه بلدية طرابلس وأمرت بإخلائه

منذ 1 ساعة 2 March، 2023
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