مراسل المنار: اخلاء مبنى من 10 طوابق في الزاهرية بطرابلس بسبب تصدع اعمدته بعد ان كشفت عليه بلدية طرابلس وأمرت بإخلائه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2023 - 11:24
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حاكم مصرف لبنان يرفع سعر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة بعدما كان تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ92 ألفاً
رياض سلامة: مصرف لبنان سيتدخل شاريا للدولار على سعر 70 ألف ليرة بسقف مليار ليرة للأفراد و10 مليارات لكل شركة في كل مصرف
سلامة: تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر صيرفة 45.400 ل.ل.
الرئيس بري: لا دعوة إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية ما لم تتوفر معطيات تؤكد أنها ستفضي إلى ذلك
الابيض: الجامعة اللبنانية شريك أساسي مع الوزارة ومستحقاتها المتصلة بـكورونا ستكون أولوية لاستيفائها
وكالة سانا: استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح بانفجار لغمٍ من مخلفات داعش بشاحنتهم في ريف دير الزور
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية ارئيل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبد العزيز بن حبتور: القطاع الصحي هو الأكثر تضرراً جراء عمليات تحالف العدوان الأميركي-السعودي
الخارجية الروسية: لافروف وتشاووش أوغلو بحثا أهمية تطبيع العلاقات التركية السورية والعمل المشترك للتسوية في سوريا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي واعتماد نهج بناء بدلا من سلوك مخادع
عبداللهيان: العلاقة بين طهران ووكالة الطاقة الدولية تجري وفق المسار الصحيح
الخارجية الأميركية: من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين عن استدامة وتوسيع نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا لن تمدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إن لم تأخذ بمصالح المنتجين الروس
لافروف: روسيا مصرة على إجراء تحقيق عادل وسريع في الهجوم الإرهابي على نورد ستريم بمشاركتها مع الأطراف المعنية
مجلة الدفاع الروسية: موسكو تطور استراتيجية باستخدام أسلحة نووية للحماية من أي هجوم أميركي محتمل
الأمم المتحدة: مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب أثّرت على الأسعار العالمية
الخارجية الصينية: الولايات المتحدة انتهكت التزامها السياسي بشأن قضية تايوان ببيعها أسلحة متطورة
مراسل المنار: اخلاء مبنى من 10 طوابق في الزاهرية بطرابلس بسبب تصدع اعمدته بعد ان كشفت عليه بلدية طرابلس وأمرت بإخلائه
منذ 1 ساعة
2 March، 2023
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