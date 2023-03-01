سعر صرف الدولار واصل الإنخفاض الى ما دون 80 الف ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 1 2023 - 23:04

سعر صرف الدولار واصل الإنخفاض الى ما دون 80 الف ليرة

منذ 2 ساعة 1 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة