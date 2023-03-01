سعر صرف الدولار في لبنان يتراجع الى 84 الف ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2023 - 23:04
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حاكم مصرف لبنان يرفع سعر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة بعدما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ92 ألفاً
رياض سلامة: مصرف لبنان سيتدخل شاريا للدولار على سعر 70 ألف ليرة بسقف مليار ليرة للأفراد و10 مليارات لكل شركة في كل مصرف
سلامة: تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر صيرفة 45.400 ل.ل.
اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحافيين: لم أطلب التمديد ولا مرة ولا أقبل أن يغطيني أحد بشيء غير قانوني
اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحفيين: يعز عليّ أن أترك المديرية كرمى للعشرة والعمل واخراج مغادرتي كان بطريقة خاطئة
اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحفيين: سأترك الأمن العام وانتقل إلى الشأن السياسي
المطارنة الموارنة: نناشد حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات الحكمة في ممارسة واجباتها
المفتي الشيخ أحمد قبلان: بكل لوعة أناشد كافة القوى والزعامات اللبنانية لأقول البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته
مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات كبيرة من جيش العدو بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في اريحا
استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا
اعلام العدو: مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في "تل أبيب" والآلاف يتجهون إلى طريق أيالون والتظاهرات خرجت عن السيطرة
قوات الاحتـلال تطلق القنابل الغازية تجاه الشبان في مخيم العروب شمال الخليل
الكنيست يصادق بقراءة أولية تمهيدية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من منفذي عمليات قتل فيها اسرائيليون
رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبد العزيز بن حبتور: القطاع الصحي هو الأكثر تضرراً جراء عمليات تحالف العدوان الأميركي-السعودي
كبير المفاوضين النوويين بالاتحاد الأوروبي:نعتقد أن الاتفاق النووي هو السبيل الوحيد للتعامل مع القضية النووية الإيرانية
قائد الدفاع الجوي في القوّة الجوْـ فضائيّة لِلحرسِ الثوريِّ : مناورات الدفاع الجويِّ حَقّقَت جميع أهدافِها المرسُومة
الخارجية الإيرانية: طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين على خلفية التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية
خارجية المانيا اعتبرت طرد اثنين من دبلوماسييها من إيران قرارا تعسفيًا وغير مبرر
سفارة دولة فلسطين في لبنان تنفي ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية من مزاعم بتجنيد لاجئين فلسطينيين للقتال في أوكرانيا
الخارجية الأميركية: من الضروري أن تتحدث مجموعة العشرين عن استدامة وتوسيع نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا لن تمدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إن لم تأخذ بمصالح المنتجين الروس
الأمم المتحدة: مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب أثّرت على الأسعار العالمية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: البيان الأميركي بشأن خطة التفتيش الخاصة بروسيا جاء متأخراً
بلينكن: هناك عناصر إيجابية في مقترحات الصين لحل الوضع في أوكرانيا
البرلمان الفنلندي وافق بشكل مسبق على دخول البلاد إلى حلف "الناتو"
أردوغان: أكثر من 90 دولة أرسلت فرق إنقاذ للمساعدة خلال كارثة الزلزال
الفلبين: فقدان مروحية طبية غرب البلاد وعلى متنها خمسة أشخاص بينهم مريض من الجنسية الفلبينية وممرضة أميركية
رئيس الوزراء اليوناني: خطأ بشري تسبب باصطدام بين قطارين وأسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين
سعر صرف الدولار في لبنان يتراجع الى 84 الف ليرة
منذ 2 ساعة
1 March، 2023
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