اللواء ابراهيم: لا مكان للتقاعد او التقاعس.. وعلينا البحث وايجاد رئيس

وضع المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم حجر الأساس لمبنى دائرة أمن عام بيروت الجديد في محلة الكرنتينا قرب فوج إطفاء مدينة بيروت، بحضور فعاليات سياسية ونيابية وبلدية واجتماعية.

وبالمناسبة، قال ابراهيم “واجبي الوطني والعملي يفرضان عليَّ ان اكونَ في أيِّ موقعٍ يَخدمُ الانسانَ وحقَّهُ، ويُسهل عليه اجراء المعاملات، واختصار المِهل التي يفرُضُها الروتين الاداري”، وتابع “قد شَكّلت هذه الاهداف البنود الرئيسية في الخطط التطويرية التي وضعتها منذ توليت سدّة المسؤولية في المديرية العامة للامن العام”، واضاف “هذا المقر يشكل جزءاً من سياسةِ الخططِ التطويريّةِ وسياسةِ الإنماءِ اللتين اعتمدتهُما المديرية منذ اثنتي عشرةَ سنة”.

ولفت ابراهيم الى ان “لبنان والحريةُ صنوان”، وتابع “بالحرية إنتصرنا على الارهابِ والفتنِ وعلى كلِّ معادٍ للوطن، وبالحريةِ إنتصرنا على العدو الاسرائيلي، وبالحريةِ يجب ان نُحصّنَ وحدتَنَا اللبنانية ونُعيدَ البناءَ على اسسٍ ثابتة ومن دونِها سيسهُلُ على الاعداءِ معاودةُ الكرّةِ لاخضاعِ لبنانْ واللبنانيينْ ووضعهم امامَ واقعٍ يرفضونَهُ في كنههِ وفي كلِّ اسبابه”.

واكد ابراهيم “في مسيرةِ من نذروا انفسهَم لخدمةِ الوطنِ لا مكانَ للتقاعدِ او التقاعسْ”، وتابع “اليومْ وضعنا حجرَ اساس لمركزٍ من عشراتِ المراكزِ التي ارتفعت وفتحت ابوابَها لخدمةِ اللبنانيين، وغداً نُكملُ المشوار في ميادين اخرى متعدّدة لإعلاءِ شأنِ لبنان”، واضاف ان “كل هذا لن يتم الا بالحوار ونبذ الكراهية والعنف والوحدة الوطنية”، واكد “علينا البحث وايجاد فخامة رئيس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام