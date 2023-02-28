استطلاع: أكثر من 40% من الأمريكيين واثقون بأن الصين تستعد للحرب مع بلادهم

أكدت دراسة اجتماعية أجرتها شركة McLaughlin & Associates، على أن أكثر من 40% من الأمريكيين على ثقة بأن الصين تستعد للحرب مع الولايات المتحدة.

وبحسب الأرقام المنشورة في الدراسة، أجاب 42% من الذين تم استطلاع آرائهم، بنعم على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن الصين تستعد للحرب مع الولايات المتحدة.

وأشار 30% من المشاركين في الاستطلاع، إلى أنهم لا يتفقون مع وجهة النظر هذه.

في الوقت نفسه، يؤيد 62% من الأمريكيين فرض حظر في الولايات المتحدة على شبكة التواصل الاجتماعي TikTok، لأن “الحزب الشيوعي الصيني يستخدمها للتجسس على الأمريكيين وسرقة معلوماتهم الشخصية”. ولكن حوالي ربع المشاركين في الاستطلاع (24%) يعارضون حظر موقع التواصل الاجتماعي هذا.

كما أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون “قيام الصين بمنح ملايين الدولارات” للكليات والجامعات الأمريكية، وكذلك لوسائل الإعلام الأمريكية وشركات الأخبار.

تم إجراء الدراسة في الفترة من 17 إلى 23 شباط/فبراير، وشارك فيها 1000 أمريكي بالغ.

المصدر: وكالات