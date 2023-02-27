إعلام العدو : آفي ماعوز رئيس حزب نوعام يستقيل من منصبه بسبب عدم منحه الصلاحيات التي تم الاتفاق عليها عند توقيع الائتلاف الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 22:10

إعلام العدو : آفي ماعوز رئيس حزب نوعام يستقيل من منصبه بسبب عدم منحه الصلاحيات التي تم الاتفاق عليها عند توقيع الائتلاف الحكومي

منذ 53 mins 27 February، 2023
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