قوات الإحتلال الصهيوني تعتدي على مركبات الفلسطينيين بقنابل الغاز بعد اغلاقها حاجز عطارة شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 00:02

قوات الإحتلال الصهيوني تعتدي على مركبات الفلسطينيين بقنابل الغاز بعد اغلاقها حاجز عطارة شمال رام الله

منذ 17 mins 26 February، 2023
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