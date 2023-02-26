فلسطين المحتلة: مستوطنون يطلقون النار على مركبة الشاب الفلسطيني احمد نائل عوده في بلدة حواره جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2023 - 17:02

فلسطين المحتلة: مستوطنون يطلقون النار على مركبة الشاب الفلسطيني احمد نائل عوده في بلدة حواره جنوب نابلس

منذ 15 mins 26 February، 2023
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