شاهد.. الصاروخ الإيراني “باوه” الذي يبلغ مداه 1650 كلم

كشف قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي عن دخول صاروخ كروز ” باوه” الخدمة بمدى 1650 كيلومتر، وبث التلفزيون الايراني مشاهد عن تحليق هذا الصاروخ وتدميره لهدفه.

وقال العميد حاجي زادة ان تسمية هذا الصاروخ جاءت تيمنا باسم الشهداء الذين استشهدوا في محافظة كردستان الايرانية (ضد المناوئين للثورة الاسلامية) وعند اشارته الى مدى هذا الصاروخ قال العميد حاجي زادة ” هذا لا يحتاج الى شرح وعلى الآخرين ان ينتبهوا لأنفسهم”.

كما اشار العميد حاجي زاده الى قدرات الصواريخ الباليستية الايرانية قائلا : ان صواريخنا البعيدة المدى تم خفض اوزانها الى الربع، وازدادت فعاليتها ، ومن حيث دقة الاصابة فان جميع صواريخنا هي نقطوية وتم تقليص الفترة اللازمة للاطلاق الى السدس.

واضاف بأن الحرس الثورى وقوات الجوفضائية كانت تبحث منذ البداية عن شل قدرة الماكينة الحربية الاميركية ، وقال” ان للاميركيين عددا من مكامن القوة ونحن سعينا الى ضرب مكامن التفوق هذه وجعلها غير مجدية”.

وفيما اشار العميد حاجي زاده بأن كافة القواعد الاميركية في المنطقة هي تحت اشراف ومراقبة ايرانية كاملة ، اكد بأن هذه القواعد اصبحت “كاللقمة تحت أسناننا” وتحولت الى نقطة ضعف للاميركيين واننا سنوجه الضربات اليها كلما دعت الحاجة.

المصدر: يونيوز