لبنان| تعليق اضراب المصارف اسبوعاً

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وفد من “جمعية المصارف” تحدث باسمه محامي الجمعية اكرم عازوري الذي قال: “بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق الموقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”.

اضاف “من الان وصاعدا السلطة القضائية عليها اخذ كل الاجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم ابلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي والرئيس الاول لمحكمة التمييز” .