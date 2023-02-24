لبنان| إعتباراً من هذا التاريخ طلب جواز سفر دون موعد مسبق

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان ” الآلية الجديدة للإستحصال على جوازات سفر ، بعد توافر كمية من جوازات السفر البيومترية، وفقاً لما يلي:

-إعتباراً من 06/03/2023 تلغى كل المواعيد الممنوحة سابقاً على المنصة لدى المراكز الإقليمية ودائرة العلاقات العامة.

-يمكن للمواطنين إعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه التوجه مباشرةً إلى المراكز الإقليمية للتقدّم بطلب جواز سفر دون الحاجة لموعد مسبق.

-فيما خص الراغبين بالإستحصال على جوازات سفر بصورة مستعجلة لدى دائرة العلاقات العامة، يباشر تسجيل مواعيد جديدة على المنصة إعتباراً من تاريخ 01/03/2023 لتحديد موعد خلال خمسة أيام كحدٍ أقصى”.