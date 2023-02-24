بالفيديو | مسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحذيرًا لقوى العدوان وتضامناً مع الشعب الفلسطيني

خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، في مدينة صعدة شمال اليمن، اليوم الجمعة، تحت عنوان “الوفاء للشهيد الصماد، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتحذير للعدوان”.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية والفلسطينية، وصورا لقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى جانب عدد من الشهداء، كما حملوا لافتات كُتب عليها عبارات منددة بالسياسة الأمريكية الاستعمارية، وبعدوان وحصار قوى التحالف على اليمن، مرددين هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة له خلال المسيرة، أكّد محافظ صعدة المضيّ على خطى الشهيد الصماد، مخاطبًا قوى العدوان بالقول “إذا لم تفتحوا المطارات والموانئ وترفعوا الحصار فإن الرد سيكون قاسي”.

وخاطب المحافظ الشعب الفلسطيني والمقاومة، قائلاً “شدّوا عزمكم ووحدوا صفوفكم نحن معكم فصواريخنا ستطال المحتل الصهيوني”.

المصدر: وكالة يونيوز