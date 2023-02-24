حزب الله سلم محطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا الدفعة 11 من المازوت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 24 2023 - 00:38

حزب الله سلم محطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا الدفعة 11 من المازوت

منذ 42 mins 23 February، 2023
علم حزب الله
لبنان

قدم حزب الله الدفعة الحادية عشر من المازوت ضمن الهبة المجانية التي يؤديها دوريا وزعتها شركة الأمانة لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية – الاسماعيليه وحي المغارة – القريّة في صيدا، التي تسلمت 4000 ليتر، وقد أشرف على عملية التسليم وفد من الحزب ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي.
وشكر الأهالي للعاملين في العمل الإجتماعي في “حزب الله”، استمرارهم في مبادرتهم وفي شكل اسبوعي، في تقديم العون لتأمين المياه إلى الأهل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة