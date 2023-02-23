سانا: وصول وزير الخارجية الأرميني إلى سورية للتضامن معها بمواجهة تداعيات الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 16:30

سانا: وصول وزير الخارجية الأرميني إلى سورية للتضامن معها بمواجهة تداعيات الزلزال

منذ 2 ساعة 23 February، 2023
أخبار موقع المنار

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