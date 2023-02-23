الرئيس بري: مدعوون جميعاً إلى وقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 13:10

الرئيس بري: مدعوون جميعاً إلى وقفة تاريخية جدية لوقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس

منذ 30 mins 23 February، 2023
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