مراسل المنار: اعتصام لموظفي بلدية الميناء امام مبنى البلدية احتجاجا على التاخير في صرف الرواتب وتحميل لحاكم مصرف لبنان المسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 13:08

مراسل المنار: اعتصام لموظفي بلدية الميناء امام مبنى البلدية احتجاجا على التاخير في صرف الرواتب وتحميل لحاكم مصرف لبنان المسؤولية

منذ 2 ساعة 23 February، 2023
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