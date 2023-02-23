بوغدانوف: سنواصل المساعي لتطبيع العلاقات السورية التركية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 09:22

بوغدانوف: سنواصل المساعي لتطبيع العلاقات السورية التركية

منذ 8 mins 23 February، 2023
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