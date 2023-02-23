احصاءات غرفة التحكم: 5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 09:22
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المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ وموقع صوفا العسكري شرقي رفح بقذائف الهاون
المتحدث باسم جيش العدو يعلن تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة
طائرات العدو الحربية تشن سلسلة غارات جوية استهدفت موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
فصائل المقاومة تؤكد أن استشهاد 11 فلسطينياً في نابلس باقتحام الاحتلال لن يثني عزيمة الشعب عن مواصلة النضال حتى التحرير
آلاف الفلسطينيين في نابلس يشيعون شهداء العدوان على المدينة القديمة ويؤكدون تمسكهم بخيار المقاومة لتحرير الأرض
حزب الله يتقدم من الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الذين سطروا ملاحم البطولة في نابلس
حزب الله يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف نابلس ويؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين
حزب الله: سواعد المقاومين الشريفة ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه
حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: العدو ارتكب جريمة موصوفة في نابلس ليغطي على أزماته الداخلية التي يتخبط بها
استشهاد الشاب محمد نبيل ابو صباح متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال حي البطن في جنين قبل نحو أسبوعين
قوات الاحتلال تطلق النار على سيدة فلسطينية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
المركز الوطني للجيوفيزياء يعلن حصول هزة أرضية عند الساعة 6،23 صباحا قبالة شاطئ صيدا وقوتها 3،6 درجات
رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني يلتقي بوتين في موسكو: مستعدون لتعميق التنسيق الاستراتيجي مع روسيا لحماية مصالح البلدين
الخارجية الروسية بشأن محادثات وانغ يي في موسكو: تتطابق رؤية الصين وروسيا في حل القضايا الدولية الساخنة إلى حد كبير
أمين عام الناتو في اجتماع للحلف في بولندا: يجب أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا ونكثّفه ونمنحها ما تحتاجه للانتصار
الرئيس الأميركي يقول إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع واشنطن للحد من عدد الأسلحة النووية خطأ جسيم
وزير الدفاع الباكستاني ورئيس الاستخبارات العسكرية يزوران العاصمة الأفغانية لإجراء مباحثات حول الشؤون الأمنية
القضاء الاردني يصدر أحكاماً تتراوح بين السجن 5 أعوام والإعدام شنقاً بحق 11 شخصاً من "داعش" على خلفية تفجيرين عام 2018
احصاءات غرفة التحكم: 5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
منذ 37 mins
23 February، 2023
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