حزب الله يتقدم من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة لا سيما حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 22:50

حزب الله يتقدم من الشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة كافة لا سيما حركة الجهاد الاسلامي بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الأبرار الذين سطروا ملاحم البطولة والإباء في مدينة نابلس

منذ 7 mins 22 February، 2023
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