وزير العدل هنري الخوري اكد تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 22:50
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فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن استشهاد 10 مجاهدين في نابلس لن يثني عزيمة الشعب عن مواصلة النضال حتى التحرير
آلاف الفلسطينيين في نابلس يشيعون شهداء العدوان على المدينة القديمة ويؤكدون تمسكهم بخيار المقاومة لتحرير الأرض
استشهاد اثنين من مؤسسي "عرين الأسود" في نابلس القائدين محمد أبوبكر وحسام اسليم خلال اشتباكات البلدة القديمة في نابلس
عرين الأسود: باب الانتساب للجهاد مع مجموعاتنا مفتوح والدخول في معارك الشرف لا يحتاج سوى عقد العزائم
سرايا القدس: الجهاد سيزداد اشتعالاً في مناطق الضفة الغربية كتعبير أصيل عن قرارنا بمواصلة النضال رغم المؤامرات
كتائب القسام: المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة الغربية المحتلة وصبرها آخذ في النفاد
صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول عسكري: نستعد لهجمات انتقامية ومن المحتمل أن تؤدي عملية نابلس إلى تصعيد مع غزة
عملية مشتركة لسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى استهدفت بالرصاص "مستوطنة ميراف" قرب بلدة جلبون شرق جنين
القوى الفلسطينية في نابلس ورام الله والبيرة وفصائل العمل الوطني في غزة تعلن الاضراب الشامل الخميس استنكاراً لجريمة نابلس
الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال في نابلس وتقول إن ما جرى إرهاب دولة منظم وتصعيد خطير في ساحة الصراع
الأمين العام للأمم المتحدة يقول إن الوضع في فلسطين وصل إلى أعلى مستوى من التوتر منذ سنوات ويؤدي إلى عدم إستقرار المنطقة
غوتيريش: الوضع في القدس أصبح أكثر هشاشة وموقفنا واضح بأنه لا يمكن تغيير وضع المدينة بأي إجراءات أحادية الجانب
رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصيني يلتقي بوتين في موسكو: مستعدون لتعميق التنسيق الاستراتيجي مع روسيا لحماية مصالح البلدين
الخارجية الروسية بشأن محادثات وانغ يي في موسكو: تتطابق رؤية الصين وروسيا في حل القضايا الدولية الساخنة إلى حد كبير
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: نقدر موقف بكين المتوازن ونرحب باستعدادها للعب دور إيجابي في اوكرانيا
الرئيس الروسي: نخوض معركة حماية مصالح روسيا وثقافتها وأراضيها وجميع أفراد شعبنا اليوم هم المدافعون عن الوطن
رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا: موسكو أعطت ضمانات أمنية لزيارة الرئيس الأميركي إلى كييف وإلا لما كانت حدثت
أمين عام الناتو في اجتماع للحلف في بولندا: يجب أن نحافظ على دعمنا لأوكرانيا ونكثّفه ونمنحها ما تحتاجه للانتصار
الرئيس الأميركي يقول إن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" مع واشنطن للحد من عدد الأسلحة النووية خطأ جسيم
الأمم المتحدة: يجب على الدول ضمان ألا تتداخل العقوبات المفروضة على سوريا مع الاستجابة الإنسانية للزلزال في البلاد
السلطات الأمريكية تعلن إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية صباح الاربعاء بسبب عاصفة شتوية ضربت البلاد
وزير الدفاع الباكستاني ورئيس الاستخبارات العسكرية يزوران العاصمة الأفغانية لإجراء مباحثات حول الشؤون الأمنية
وزير العدل هنري الخوري اكد تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله
منذ 2 ساعة
22 February، 2023
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حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته الشريفة والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه
حزب الله: إقدام قوات الاحتلال على إستهداف المدنيين الابرياء بكل وحشيّة وقسوة يؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقن العدو دروساً تضع حداً لغطرسته وإرهابه
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