ميقاتي تفقد “المركز الوطني للجيوفيزياء” واطلع على مواكبة تقييم الخطر الزلزالي في لبنان

تفقد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاربعاء “المركز الوطني للجيوفيزياء” في بلدة بحنس في وسط المتن والتابع لـ”المجلس الوطني للبحوث العلمية”، للاطلاع على مواكبة المركز لتقييم الخطر الزلزالي في لبنان وارسال اشعارات بالهزّات الأرضية التي يتم تسجيلها وفق أهميتها.

وقد إستمع الرئيس ميقاتي الى شرح مفصل عن عمل المركز الذي يهدف الى تقييم الخطر الزلزالي في لبنان من خلال دراسات علمية والرصد الزلزالي بواسطة الشبكة الوطنية التي تضمّ عدة محطات منتشرة على الأراضي اللبنانية والتي ترتبط بالمركز الرئيسي، اضافة الى دراسات بريّة وبحرية للفوالق الناشطة، ودراسة تشوّهات القشرة الأرضية وقياس مستوى المدّ والجزر بواسطة جهازين، يرتبط أحد الأجهزة بشبكة انذار التسونامي في البحر المتوسط..

وقال ميقاتي “عاينا في هذه الجولة ما اذا كان هناك نقص في المعدات وهنأت المشرفين على المركز على حضورهم ومثابرتهم ومتابعتهم لأدق التفاصيل في ما يتعلق بالهزات والارتدادات”، واضاف “رافقتنا في الزيارة هيئة الكوارث للنظر في كيفية التعاون الكامل بين الهيئة وهذا المركز واتفقنا على كيفية التعاطي في حال حصول زلزال لا سمح الله”.

وتابع ميقاتي ان “هيئة إدارة الكوارث اتخذت كل الاجراءات اللازمة ووضعت كل الكتب والآلية الطبيعية لحماية المواطن”، واضاف “اتفقنا على إجراء تجارب على الأرض في عدد من المحافظات للتأكد من أن هذه النظريات هي نظريات حقيقية مع دعائنا الدائم بأن يجنب الله هذا البلد المخاطر ويحمينا جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام