المدير العام لجمعية الهلال الاحمر في محافظة هرمزكان: الزلزال الذي ضرب فجر اليوم، جنوب ايران بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر لم يسفر عن وقوع اضرار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 09:58

المدير العام لجمعية الهلال الاحمر في محافظة هرمزكان: الزلزال الذي ضرب فجر اليوم، جنوب ايران بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر لم يسفر عن وقوع اضرار

منذ 33 mins 22 February، 2023
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