طائرات العدو الاسرائيلي تشن غارات وهمية في عرض بحر غزة

شنت طائرات العدو الإسرائيلي الحربية صباح اليوم الأربعاء غارات وهمية في عرض بحر قطاع غزة المحاصر.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات وهمية في عرض بحر غزة”، وأفادت أن “طائرات حربية من نوع اف 16 ألقت صباح اليوم الأربعاء قنابل في عرض بحر غزة، محدثة أصوات انفجارات”.

ولفتت المصادر الى ان “أصوات الانفجارات سمعت من جميع أنحاء مدينة غزة بشكل واضح، إذ تبين أنها غارات وهمية ولم يتم استهداف أي أهداف”.

يشار إلى أن طائرات العدو تنفذ بشكل متواصل غارات وهمية في عرض بحر قطاع غزة بهدف ترهيب وإزعاج المدنيين الفلسطينيين بما يشكل انتهاكا لحقوق الانسان الطبيعية بالعيش بأمن وأمان.

المصدر: فلسطين اليوم