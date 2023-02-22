“الوكالة الوطنية للاعلام” : وفاة عامل باكستاني جراء الحريق داخل معمل “كونكورد” في حارة الناعمة بعد نقله إلى المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 00:18

“الوكالة الوطنية للاعلام” : وفاة عامل باكستاني جراء الحريق داخل معمل “كونكورد” في حارة الناعمة بعد نقله إلى المستشفى

منذ 4 ساعة 21 February، 2023
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