وزير الداخلية التركي يعلن وفاة 3 اشخاص واصابة 213 بجروح جراء الزلزالين الجديدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 22:26
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إدارة الطوارئ والكوارث التركية: زلزالان بهاتاي جنوب البلاد الأول بقوة 6.4 في منطقة دفني والثاني بقوة 5.8 بمنطقة سمنداغ
إنهيار بعض الأبنية المتصدعة في انطاكيا التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد
الزلزال شعر به سكان بعض المناطق والمحافظات في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن
إدارة الطوارئ والكوارث التركية: يجب الابتعاد عن السواحل كإجراء وقائي ضد مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر
سوريا: انهيار مبنى متصدع في اللاذقية وعدد من المباني في مدينة سلقين بريف إدلب من جراء الزلزال
وصول عدة اصابات إلى مستشفى حلب الجامعي نتيجة اصابات بالأحجار المتطايرة عقب الهزة في مناطق المشهد والسكري وصلاح الدين
رئيس مجلس مدينة حماة السورية مختار حوراني: لم ينهار أي مبنى جراء الهزة الإرتدادية خلافًا لما يتم تداوله
الرئيس السوري بشار الأسد يزور سلطنة عمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق
وصول طائرة ايرانية الى مطار حلب الدولي تحمل 24 طناً من المواد الغذائية والطبية لمتضرري الزلزال
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أنقذنا أكثر من 114 ألف مواطن من تحت الأنقاض
أردوغان: 10 آلاف منزل جاهز تم ارسالها إلى المناطق المنكوبة لخدمة المتضررين
أردوغان: تم رفع أنقاض ما يقرب من 21 ألف مبنى في المناطق المنكوبة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوان الصهيوني على سوريا ومدنييها جريمة ضد الإنسانية وإدانة للنظام الدولي
الرئيس الامريكي جو بايدن يزور العاصمة الأوكرانية كييف ويلتقي الرئيس فلوديمير زيلينسكي
مسؤول رفيع بالبيت الأبيض: بايدن وزيلنسكي بحثا مطالب كييف بالحصول على أسلحة بعيدة المدى
نائب رئيس مجلس الامن الروسي ديميتري مدفيديف: بايدن وصل كييف بعد حصوله على ضمانات لأمنه ووعد نظام كييف بالدعم
رويترز: وزير الدفاع الألماني يعلن أن الدفعة الأولى من دبابات ليوبارد1 المقدمة لأوكرانيا ستكون جاهزة في أيار أو حزيران
البنتاغون: الولايات المتحدة الامريكية ستقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 460 مليون دولار
وزارة الصحة: استشهاد الفتى منتصر محمد ذيب شوا (16 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوعين برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي: نعرب عن بالغ قلقنا واستيائنا من إعلان "إسرائيل" بناء مزيد من المستوطنات
مجلس الأمن الدولي: استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يعرض حل الدولتين للخطر
الاف المستوطنين الصهاينة يقطعون الطرقات في تل أبيب وغيرها من المدن بينها الطريق المؤدي الى منزل "الرئيس" اسحاق هرتسوغ
المتظاهرون الصهاينة ينددون بسياسة حكومة الاحتلال ويصفونها بالدكتاتورية
مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال الصهيوني والشبان الفلسطينيين في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة
إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل
العلاقات العربية والدولية في حزب الله تشيد بإقدام قمة الاتحاد الافريقي على طرد الوفد الاسرائيلي من القمة 36 للإتحاد
اليمن: قصف مدفعي سعودي يستهدف مديرية شدا الحدودية
وزارة التربية اللبنانية تعلن إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة الثلاثاء بعد الهزة الارضية
وزير الداخلية التركي يعلن وفاة 3 اشخاص واصابة 213 بجروح جراء الزلزالين الجديدين
منذ 14 mins
20 February، 2023
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وزارة التربية اللبنانية تعلن اقفال المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة غداً الثلاثاء بعد الهزة الارضية
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