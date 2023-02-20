وزير الداخلية التركي يعلن وفاة 3 اشخاص واصابة 213 بجروح جراء الزلزالين الجديدين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 22:26

وزير الداخلية التركي يعلن وفاة 3 اشخاص واصابة 213 بجروح جراء الزلزالين الجديدين

منذ 14 mins 20 February، 2023
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