انهيار بعض الابنية المتصدعة في مدينة انطاكيا التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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February 20 2023 - 22:26

انهيار بعض الابنية المتصدعة في مدينة انطاكيا التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد

منذ 3 ساعة 20 February، 2023
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