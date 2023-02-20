التحكم المروري : قطع السير على طريق عام الملولة طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 14:58
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مسيرات حاشدة في "تل أبيب" وإغلاق الطرق قبيل جلسة الكنيسيت تنديدا بسياسات أقرتها حكومة نتنياهو ورفضا للتعديلات القضائية
رئيس الشاباك السابق يورام كوهين يقول إنه يخشى على سلامة ووحدة المستوطنين الصهاينة لأن الانقسام يتعمق
وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني السابق أفيغدور كهلاني: نحن في منتصف الحرب الأهلية بالرغم من أننا لم نطلق النار بعد
حركة حماس تستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية للطلب الأميركي بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان الصهيوني في مجلس الأمن
الأسرى داخل المعتقلات الاسرائيلية يواصلون خطوات العصيان الجماعي لليوم الـ7 على التوالي ردا على قرارات إدارة السجون
قوات الاحتلال الصهيوني تنسحب من بلدة جبع جنوب جنين بعد اشتباكات عنيفة خاضها مجاهدو سرايا القدس مع القوة المتوغلة
الهلال الاحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 20 حالة اختناق بالغاز بين المواطنين نتيجة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس
كوبا تدين الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأحياء السكنية في دمشق وتقول إن هذا العمل يهدد الأمن الإقليمي
الخارجية اليمنية تدين استهداف العدو الصهيوني أحياء سكنية في دمشق وتؤكد حق سوريا في اتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسها
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال المدمر في تركيا إلى أكثر من 41 ألف شخص
محافظة حلب تسيّر قافلة مساعدات مؤلفة من 21 سيارة محملة بأغطية ومواد طبية إلى حي الشيخ مقصود بإشراف الهلال الأحمر السوري
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: كلما اعتقد دعاة التطبيع أن الحال تبدلت يسقط القناع وتظهر وحشية العدو
لبنان: المصارف تدخل اسبوعها الثالث من الإضراب وتواصل الاتصالات لايجاد حلول تفضي الى إنهائه
المجلس المركزي لمصرف لبنان يعقد اجتماعا لاتخاذ قرارات تتعلق بلجم تفلت سعر صرف الدولار
هيئة مكتب مجلس النواب تعقد اجتماعها لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي يضم 81 بنداً أبرزها قانون الكابيتال كونترول
السيد إبراهيم أمين السيد: حزب الله يعمل قدر المستطاع لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية في لبنان
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدعو الى اعتصام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية
تظاهرات حاشدة لعمال بلدية طرابلس تعم شوارع المدينة باتجاه مصرف لبنان للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم الشهرية
الخارجية الإيرانية: نرفض بشدة اساءة استخدام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة في المفاوضات النووية
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: نرفض الاتهامات الاسرائيلية لايران باستهداف سفينة اسرائيلية في مياه الخليج
مصادر يمنية: استشهاد يمنيين اثنين في انفجار أجسام من مخلفات العدوان السعودي ـ الأميركي في الحديدة
الاستخبارات الروسية: قواتنا دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا
السلطات المحلية في دونيتسك: القوات الروسية تحاصر باخموت والسيطرة على المدينة أصبحت مسألة وقت
الرئيس الأوكراني ردا على اقتراح نظيره الفرنسي: إبقاء الحوار مفتوحا مع بوتين عديم الفائدة وماكرون يضيع وقته
المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية: برلين خسرت 100 مليار يورو على خلفية العملية العسكرية الروسية
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية مستخدمة أحدث منصاتها في عملية هي الثانية في غضون 48 ساعة
أميركا: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في حادثتي إطلاق نار بولاية تينيسي الأميركية
التحكم المروري : قطع السير على طريق عام الملولة طرابلس
منذ 8 mins
20 February، 2023
طريق عام الملولة
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