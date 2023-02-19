وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور :لا وجود لاي تسونامي محتمل وحال التراجع في البحر هي طبيعية تتعلق بالمد والجزر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 23:04
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الرئيس السوري لوفد نيابي لبناني يزور دمشق: نقدر ما أظهره لبنان من استجابة إنسانية في إغاثة المتضررين من الزلزال
رئيس مجلس الشعب السوري للوفد اللبناني: الشعبان السوري واللبناني تربطهما وحدة المصير وتعرضا معاً للسلسلة نفسها من الحروب
وزير الخارجية السوري يلتقي السفراء ورؤساء البعثات في دمشق: لضرورة إدانة العدوان الصهيوني لردعه عن انتهاك سيادة الدول
فيصل المقداد: مواصلة حكومة الاحتلال لجرائمها بحق الشعبين الفلسطيني والسوري تشكل تهديداً صريحاً للأمن في المنطقة وخارجها
قائد القوة البحرية للجيش الإيراني يصل إلى سلطنة عمان لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد
رئيس حكومة الإحتلال يتهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية في الخليج الأسبوع الماضي ويقول إن الكيان سيرد على ذلك
شركة "إلبيت" الإسرائيلية تعرض أنظمة أسلحة متطورة في معرض الدفاع "آيدكس" الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية
إعلام العدو يتوقع تأجيل "منتدى النقب" الذي كان سيعقد في الصحراء الغربية لأن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة المغرب عليها
احتجاجات في العاصمة المغربية ومدن أخرى ضد غلاء أسعار المواد استهلاكية والمحروقات وسط ارتفاع معدل التضخم في البلاد 4.9%
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا يشيد بطرد دبلوماسية إسرائيلية من قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا
إدارة الكوارث التركية تعلن انتهاء أعمال الإنقاذ في كل المناطق المنكوبة بسبب الزلزال باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي
وزير الدفاع التركي ينفي ما تردد عن تدفق نازحين سوريين جدد ويؤكد أن أكثر من 10 آلاف نازح عادوا إلى بلادهم بعد الزلزال
منظمة "أطباء بلا حدود" تعلن أن قافلة من 14 شاحنة تابعة لها دخلت شمال غرب سوريا للمساهمة في عمليات الإغاثة من الزلزال
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبية: الناتو هو حجر الأساس بالدفاع عن أوروبا لكن ذلك لا يمنع من بناء قدرات خاصة بنا
وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا تستقبل حاويات بها مواد مشعة من أوروبا لتحضير استفزازات واتهام موسكو بها
الخارجية الصينية تؤكد أنها لن تقبل الضغط الأميركي على العلاقات مع روسيا وتدعو واشنطن إلى تسوية سياسية لأزمة أوكرانيا
رمضان قديروف يعلن أنه يفكر جدياً في إنشاء شركة عسكرية خاصة على غرار "فاغنر" ويقول إن هذه التشكيلات أثبتت فعاليتها
رئيس الحكومة السويدية يحذر من فصل طلب انضمام بلاده إلى الناتو عن فنلندا ويرى أسبابا استراتيجية بالمصادقة على الطلبين معا
الرئيس الجزائري يعلن تخصيص مليار دولار أميركي لتمويل مشروعات تنموية في دول أفريقيا للمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة
الفريق حميدتي يدافع عن شرعية قوات الدعم السريع التي يقودها ويقول إنه ملتزم بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني في السودان
القائم بأعمال نائب رئيس الحكومة الأفغاني: نخطط لتحويل القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية للشركات
الأركان المشتركة في بوركينا فاسو: انتهاء مهمة القوات الفرنسية في البلاد تطبيقاً لإنهاء العمل باتفاق التعاون العسكري
وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور :لا وجود لاي تسونامي محتمل وحال التراجع في البحر هي طبيعية تتعلق بالمد والجزر
منذ 53 mins
19 February، 2023
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