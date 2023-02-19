وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور :لا وجود لاي تسونامي محتمل وحال التراجع في البحر هي طبيعية تتعلق بالمد والجزر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 23:04

وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور :لا وجود لاي تسونامي محتمل وحال التراجع في البحر هي طبيعية تتعلق بالمد والجزر

منذ 53 mins 19 February، 2023
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