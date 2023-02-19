جمعية عمومية للصيادين الفلسطينيين في لبنان

برعاية الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع لبنان عقدت اللجنة التحضيرية لنقابة الصيادين الفلسطينيين في لبنان جمعیة عمومية للصيادين الفلسطينيين في قاعة الشهيد ابو عدنان قيس- مخيم مار الياس وشارك في حفل الافتتاح معاون مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الحاج علي ياسين ورئيس اتحاد نقابات صيادي ومربي الاسماك في لبنان علي كوثراني ورئيس نقابة صيادي الاسماك في الاوزاعي فادي الحسيني الى جانب عدد من النقابيين اللبنانيين والفلسطينين .

كلمة صيادي الاسماك في لبنان كانت لرئيس اتحاد نقابات صيادي ومربي الاسماك في لبنان علي كوثراني بارک فیها للصیادین الفلسطینیین فی لبنان انعقاد جمعیتهم العمومیة وقال : ” لقد اثبت الشعب الفلسطيني انه شعب جدير بالعظمة وبالاعجاب ، وبالتقدير، فهو يخط بالمقاومة الموحدة الباسلة كل معاني الايمان والتمسك والالتزام بقضيته الشريفة المقدسة التاريخية العادلة، ويقدم التضحيات، ويستشهد ابناؤه دفاعا عن ارضهم وعن هویتهم وعن تاریخهم وعن تراثهم وعن قيمهم وعن مقدساتهم الاسلامية ، وعن القدس التي بارك الله حولها ، وجعلها ارض رباط وجهاد ومقاومة ونصر .

واعتبر کوثراتی اننا في خطوة انشاء نقابة صيادين الفلسطينيين في لبنان نكون ” امام نوع اخر لمقاومة فلسطينية للظلم اللاحق باليد العاملة الفلسطينية .امام مقاومة تريد ان تفتح باب امل لفلسطيني مظلوم‌ لکنه عزیز ، بيحث عن لقمة عيش وفرصة عمل ولو في البحر.