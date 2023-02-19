طهران: على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الرد الفعال لعدوان الكيان الصهيوني على سوريا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إن صمت الدول الغربية بشأن الانتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها من قبل الكيان الصهيوني المعتدي أمر مخزٍ.

وادان كنعاني بشدة هجمات الكيان الصهيوني ضد أهداف في دمشق وريفها، بما في ذلك بعض المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.

وفي إشارة إلى تسلسل الهجمات الجديدة للكيان الصهيوني وهجمات تنظيم داعش الإرهابي ضد الأمة السورية، وصف كنعاني هجمات هذين الكيانين الإرهابيين بانها تهدف الى اشتداد الآلام ومعاناة ابناء هذا البلد.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الرد الفوري والجاد والفعال لعدوان الكيان الصهيوني على دولة عضو في الأمم المتحدة.

واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف احياء سكنية في العاصمة السورية دمشق.