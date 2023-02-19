الرئيس الأسد استقبل الوفد النيابي اللبناني وابدى تقدير سوريا ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة انسانية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 19 2023 - 20:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
استشهاد 5 مدنيين بينهم عسكري وإصابة 15 آخرين اثر العدوان الصهيوني على نقاط في دمشق ومحيطها من بينها أحياء سكنية مأهولة
الخارجية السورية: الاعتداء الصهيوني جاء فيما كانت سوريا تلملم جراحها وتدفن شهداءها وتتلقى التعازي والدعم الإنساني
الخارجية السورية: نطالب بتحرك دولي لوقف الأعمال العدوانية الاسرائيلية على الأراضي السورية
الخارجية الإيرانية: نندد بشدة بالاعتداء الصهيوني الذي طال أهدافاً ومبان سكنية في العاصمة السورية دمشق وريفها
الخارجية الإيرانية: الغارات الصهيونية المتزامنة مع هجمات "داعش" تظهر تنسيق هذين الكيانين الإجراميَين ضد الشعب السوري
الخارجية الروسية: ندين بشدة العدوان الاسرائيلي على دمشق ونعتبره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي
حماس تدين العدوان الصهيوني على دمشق: نؤكد أهمية التصدي لهذا العدو الغاشم بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية
الجهاد الإسلامي: نقف إلى جانب سوريا في مواجهة المؤامرات التي يقودها الكيان الصهيوني والتي تستهدف سيادتها وأمنها ووحدتها
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 58 ألف شخص وسط استمرار عمليات البحث في بعض المناطق
وصول القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية التي أرسلها حزب الله ضمن حملة "رحماء" لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال في سوريا
القافلة التي وصلت إلى حلب محملة بأكثر من 516 طنا من المساعدات بعد القافلة الأولى التي حملت أكثر من 500 طن
المركز السوري للزلازل: توقعات بحدوث 20 ألف هزة ارتدادية بحلول نهاية العام
نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا: تأثر ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص جراء الزلزال في سوريا
وزير الدفاع التركي خلوصي اكار يعلن عودة أكثر من 10 آلاف نازح سوري إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال
وفد نيابي لبناني من لجنة الأخوة والصداقة برئاسة علي حسن خليل يزور دمشق ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد
الشيخ علي الخطيب في ذكرى المبعث: قدر اللبنانيين الحوار والتوافق فيما بينهم وأدعو إلى تجاوز الخلافات لانقاذ البلد والناس
جمعية المصارف تؤكد استمرار الإضراب: أخبار فكّه غداً مغلوطة ولا أساس لها
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن تمديد الإضراب عن العمل لغاية مساء الجمعة المقبل
عصيان مدني في مخيم شعفاط وبلدة العيساوية وعدد من الأحياء في القدس المحتلة احتجاجاً على إجراءات قوات العدو القمعية
مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي: أخشى اندلاع حرب أهلية وحصول اغتيال سياسي في "اسرائيل"
الجهاد الإسلامي: طرد الوفد "الاسرائيلي" من قمة الاتحاد الافريقي خطوة هامة لمواجهة التطبيع
كوريا الجنوبية: تدريبات جوية مشتركة مع واشنطن تتضمن قاذفات استراتيجية رداً على إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً
الرئيس الأسد استقبل الوفد النيابي اللبناني وابدى تقدير سوريا ما أظهره لبنان على المستوى الرسمي والشعبي من استجابة انسانية
منذ 2 ساعة
19 February، 2023
التعليقات
ذات صلة
ملف ساخن | عن معادلة السيد نصرالله الجديدة… أو “ما لا يخطر في بال”
وزارة الدفاع السورية: وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم بتفكيك سيارة مفخخة بحوالي 100 كغ من مادة الـTNT وألغام م/د وقذيفة مدفعية بحي الكاشف بدرعا
الدولار يرتفع مجددا
الجيش: توقيف مطلوبَين بجرم إطلاق النار في بلدة المنصورة – البقاع
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}