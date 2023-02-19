الخارجية السورية: مواصلة الحكومة الإسرائيلية الإرهابية اعتداءاتها الوحشية تمثل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 17:32

الخارجية السورية: مواصلة الحكومة الإسرائيلية الإرهابية اعتداءاتها الوحشية تمثل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة وتستدعي تحركاً دولياً عاجلاً

منذ 2 ساعة 19 February، 2023
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