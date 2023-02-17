“الوكالة الوطنية للاعلام” : إصابة خمسة اشخاص بحادث سير على اوتوستراد حالات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 18:08
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اعلام العدو: شبان يطلقون دفعات متتالية من البالونات الحارقة والمتفجرة نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
مستوطنون صهاينة بحماية الجيش يعتدون بالضرب على المواطنين واعتقال ثلاث شبان من قرية المغير شمال شرق رام الله
قوات القمع التابعة لمصلحة سجن مجدو تفتش غرف أسرى الجهاد وحماس وترفض السماح للأسرى بالخروج إلا نصف ساعة
وزير الزراعة التركي: سنعمل كل ما في وسعنا لمساعدة كل المتضررين جراء الزلزال وخصصنا 2.8 مليار ليرة لدعم المزارعين
وزير التخطيط العمراني التركي: استطعنا تأمين مساكن مؤقتة لأكثر من 4 ملايين مواطن تضرروا جراء الزلزال
الرئيس الفرنسي: علينا الإعداد لمنظومة جديدة للسلام وأدعو الأوروبيين والأمريكيين للإعداد لشراكة بين الشمال والجنوب
ايمانويل ماكرون: علينا الاستعداد لتهديد في فضاءات أخرى مثل الأمن السيبراني وأوروبا القوية تعزز بشكل كبير حلف الناتو
الخارجية البيلاروسية: أي خطوات مدمرة من قبل بولندا لن تمر مرور الكرام ومينسك قد تتخذ إجراءات انتقامية أكثر جدية
“الوكالة الوطنية للاعلام” : إصابة خمسة اشخاص بحادث سير على اوتوستراد حالات
منذ 48 mins
17 February، 2023
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