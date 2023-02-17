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February 17 2023 - 14:38

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من جنين والقدس

منذ 59 mins 17 February، 2023
حملة اعتقالات
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، خمسة شبان، ثلاثة من مخيم جنين واثنان من مدينة القدس المحتلة في حملة اعتقالات ومداهمات.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي محمد طوالبة، وخليل جمال طوالبة ومهدي عدنان طوالبة، أثناء مرورهم على حاجز عسكري “حوارة” قرب نابلس.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، شابين بعد مداهمة منزليهما في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الشاب معتصم مسودة في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقلت الشاب محمد الرفاعي بعد مداهمة منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

المصدر: فلسطين اليوم

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