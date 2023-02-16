هيئة الكوارث والطوارئ التركية: هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 22:58

هيئة الكوارث والطوارئ التركية: هزة أرضية بقوة 5.1 تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد

منذ 43 mins 16 February، 2023
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