الرئيس الأسد في كلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية: الوطن هو المنزل وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2023 - 20:38

الرئيس الأسد في كلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية: الوطن هو المنزل وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال

منذ 23 mins 16 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة