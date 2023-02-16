التحكم المروري: قطع السير في الشويفات قرب محطة الريشاني من قبل بعض المحتجين وقطع السير عند مستديرة الكولا بيروت وإعادة فتح السير على طريق كورنيش المزرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 20:38

التحكم المروري: قطع السير في الشويفات قرب محطة الريشاني من قبل بعض المحتجين وقطع السير عند مستديرة الكولا بيروت وإعادة فتح السير على طريق كورنيش المزرعة

منذ 50 mins 16 February، 2023
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