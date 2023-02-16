السيد نصرالله: اذا دفعتم الفوضى في لبنان فستخسرون وستمتد ايدينا الى ربيبتكم “اسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 18:06

السيد نصرالله: اذا دفعتم الفوضى في لبنان فستخسرون وستمتد ايدينا الى ربيبتكم “اسرائيل”

منذ 1 ساعة 16 February، 2023
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