السيد نصرالله: من يريد ان يدفع لبنان الى الفوضى او الانهيار عليه ان يتوقع منا ما لم يخطر في بال او وهم وان غدا لناظره قريب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 18:06

السيد نصرالله: من يريد ان يدفع لبنان الى الفوضى او الانهيار عليه ان يتوقع منا ما لم يخطر في بال او وهم وان غدا لناظره قريب

منذ 1 ساعة 16 February، 2023
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