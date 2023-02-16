السيد نصرالله: لن نسمح ابدا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 16 2023 - 18:04

السيد نصرالله: لن نسمح ابدا بحصول تسويف بشأن استخراج النفط من مياهنا

منذ 1 ساعة 16 February، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة