لقاء سياسي لـ “حزب الله” والأحزاب في ذكرى الشهداء القادة في بعلبك

نظم “حزب الله” مناسبة الذكرى السنوية لـ “القادة الشهداء”، منبرا مفتوحا في قاعة “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك، تحدث فيه مسؤولو عدد من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

ريا والسبلاني

وتحدث مسؤول ملف العلاقات العامة ل”حزب الله” في البقاع الدكتور أحمد ريا، فقال: “يجب أن نسعى لأن تبقى إسرائيل عدوة، ويجب أن تزول من الوجود، ونحن نؤمن بأن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي الشرفاء المؤمنين”.

وبدوره ألقى مصطفى السبلاني كلمة حركة “أمل” معربا عن اعتزازه بالمقاومة “التي نمت لأنها كانت لله وما كان لله ينمو”.

عيسى

وأكد مسؤول حركة “فتح” في البقاع أحمد عيسى “نحن نقاوم العدو بالأيدي والأجساد، ولن نهدأ حتى تحرير القدس”.

نون

واعتبر أمين فرع البقاع في حزب “البعث العربي الاشتراكي” أن “المقاومة هي من فرضت ترسيم الحدود البحرية، لكي تتمكن الدولة من إخراج الثروة النفطية”.

ورأى “أبو علاء” ممثل حركة “الجهاد الاسلامي” أن “لشهداء القادة رحلوا جسدا وبقي نهجهم المقاوم، والآن في فلسطين نرى فتية يواجهون بكل قوة، ويصنعون مجد هذه الأمة”.

معلوف

وأشار ممثل “الحزب السوري القومي الاجتماعي” أياد معلوف أن “هؤلاء الشهداء أطلقت عليهم تسمية القادة لأنهم قادة في تواضعهم وأخلاقهم وعطائهم، آمنوا بالمقاومة وبذلوا أنفسهم في سبيل تحرير الأرض”.

بركة

ومن جهته القيادي في حركة “حماس” محمود بركة اعتبر أن “امتزاج الدم الفلسطيني والعربي مع كل أحرار العالم، يدل على أننا على الطريق الصحيح”.

الشياح وأبو وائل

ومسؤول حركة “المرابطون” جهاد الشياح قال: “نعاهد قادتنا وشعبنا أن نبقى رافعين راية المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني”.

كما وتحدث “أبو وائل باسم “جبهة التحرير الفلسطينية” مشيرا إلى أنّه “في هذا اليوم لا يسعنا إلاّ أن نؤكد على وحدة موقف محور المقاومة بالاستمرار في النضال حتى تحقيق كل الأهداف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام