مواطنون قطعوا طريق البداوي الدولي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 15:52

مواطنون قطعوا طريق البداوي الدولي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي

منذ 38 mins 15 February، 2023
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