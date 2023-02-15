رئيس اتحاد نقابات المزارعين تعليقا على سعر البصل: لكي يستفيد بعض التجار يكتوي الشعب

أسف رئيس اتحاد نقابات المزارعين جهاد بلوق في بيان، “مما جرى في قضية إرتفاع سعر البصل”، معتبرا أن “المصيبة ليست في السعر الخيالي الذي وصل إليه وكذلك باقي السلع، انما مشكلتنا الكبرى كما في كل مرة، هي سوء التدبير والإدارة”، سائلا: “هل من الصحيح اعطاء إجازات التصدير من دون حدود وسقف، فتصدّر المحاصيل من دون الالتفات الى حاجة السوق المحلية؟ والانكى يعاد استيراد نفس السلعة بأسعار خيالية تصل الى المستهلك”. واعتبر انه “لكي يستفيد بعض التجار الذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة يكتوي الشعب اللبناني بنار الجشع وسوء الإدارة والتدبير، ألا مَن محاسب؟ الا من يحقق في الأمر؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام