تسجيل هزات أرضية قوتها بين 5 و6 درجات في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 11:26

تسجيل هزات أرضية قوتها بين 5 و6 درجات في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ

منذ 21 mins 15 February، 2023
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