تسجيل هزات أرضية قوتها بين 5 و6 درجات في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 11:26
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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 41 ألف شخص واستمرار عمليات رفع الأنقاض
البعثة اللبنانية للدفاع المدني الى تركيا تعلن انتشال جثة المواطن اللبناني الياس حداد الذي قضى نتيجة الزلزال في انطاكيا
وزير الداخلية التركي: مازال هناك أحياء يتم إخراجهم من تحت الأنقاض وهذا يزيد من الأمل بإنقاذ المزيد من الأشخاص
وزير الداخلية التركي: نصف المباني في هاتاي تضررت في الزلزال و50% من مباني انطاكيا ستزال بسبب عدم صلاحيتها
وزير الخارجية الأردني يصل إلى دمشق في زيارةٍ هي الأولى من نوعها منذ العام 2011
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على الطلبة الفلسطينيين وتعتقل أحد الشبان عند حاجز مخيم شعفاط
الرئيس بري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: مدعوون جميعا الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها الراحل الكبير
البحرين: تظاهرات في مختلف المناطق في ذكرى ثورة 14 فبراير تؤكد استمرار الحراك وتندد بالتطبيع
الشيخ الديهي للمنار: لا يمكن الرهان على ان التطبيع سينجح في البحرين لانه لا يعبر عن ارادة الشعب الذي تربى على حب فلسطين
الخارجية الصينية: المحادثات المثمرة بين الرئيسين الصيني والإيراني في بكين اثمرت عن توافق واسع النطاق
الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع إيران على تعميق التعاون العملي واحراز تقدم بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية وللمرة الاولى الكفة ليست في صالح كييف
الاحتفال يقام في مجمع سيد الشهداء(ع) ـــ الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حسينية الرجال في بلدة جبشيت وفي حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت وفي مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في طير دبا
تسجيل هزات أرضية قوتها بين 5 و6 درجات في مناطق مختلفة من المحيط الهادئ
منذ 21 mins
15 February، 2023
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