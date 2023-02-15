بعد 212 ساعة إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 11:26

بعد 212 ساعة إنقاذ مسنة تركية من تحت الأنقاض

منذ 28 mins 15 February، 2023
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