تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في الجلسة السابقة، إذ أشارت بيانات بالقطاع إلى زيادة أكبر من المتوقع بكثير في مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 20 سنتا إلى 85.38 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.87 دولاراً.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي من شهر شباط الجاري حسب مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس.

المصدر: رويترز