التحكم المروري: طريق ترشيش – زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 00:32
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منظمة الصحة العالمية تصف زلزال تركيا بأنه أكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلدا واقعا في ما تعتبره منطقتها الأوروبية
الامين العام للامم المتحدة: نطلق نداء انسانيا لجمع 397 مليون دولار لتلبية احتياجات السوريين المتضررين لفترة 3 اشهر
غوتيريش: المعبران الى شمال سوريا مفتوحان امام تدفق المساعدات وسنرى تطورات الاوضاع
وزارة الصحة السورية: الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا بلغت 1414 وفاة و2357 اصابة
الرئيس الأسد: من المهم عند التعامل مع الوضع الإنساني النظر الى البنية التحتية والقطاعات الأخرى لأنها تؤثر على السوريين
عمليات الإغاثة مستمرة في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وخلّف أكثر من 38 ألف ضحية
فرق الإنقاذ التركية تتمكن من العثور على ناجين من تحت أنقاض بعض المباني في اديامان وكهرمان ماراش والبحث جار عن آخرين
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا الى 35 الفا و 418 قتيلا
اردوغان: نحو 35 الف فريق محلي واجنبي يشاركون بعمليات الانقاذ والاغاثة جراء الزلزال الذي يعتبر الاسوأ بتاريخ تركيا الحديث
اردوغان: عدد الاشخاص الذين نزحوا بسبب الزلزال بلغ 2 مليون و200 الف اضافة الى تضرر 47 الف مبنى
الخارجية الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا الى 99 شهيدا
الخارجية اللبنانية: 9 وفيات و6 مفقودين وتأمين سلامة 70 جراء الزلزال في تركيا
الرئيس بري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: مدعوون جميعا الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها الراحل الكبير
استشهاد الشاب هارون رسمي يوسف ابو عرام متأثرا بإصابته قبل عامين برصاص الاحتلال في مسافر يطا
نادي الاسير: الاسرى ينفذون عصيانا داخل سجون الاحتلال بعد اعلان ادارة السجون نيتها تطبيق إجراءات بن غفير
بن غفير: تهديدات الاسرى بالاضراب لن تردعني بل تزيد اصراري للمضي قدما في تشديد الاجراءات ضدهم
البحرين: تظاهرات في مختلف المناطق في ذكرى ثورة 14 فبراير تؤكد استمرار الحراك وتندد بالتطبيع
الشيخ الديهي للمنار: لا يمكن الرهان على ان التطبيع سينجح في البحرين لانه لا يعبر عن ارادة الشعب الذي تربى على حب فلسطين
مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير البحريني إبراهيم العرادي يؤكد أنّ الثورة البحرينيّة مستمرة حتى تحقيق أهدافها
وزير الحرب الاميركي: أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر وسنعمل على إمدادها بالمزيد في أسرع وقت
الاحتفال يقام في مجمع سيد الشهداء(ع) ـــ الضاحية الجنوبية لبيروت وفي حسينية الرجال في بلدة جبشيت وفي حسينية الإمام الحسن في بلدة النبي شيت وفي مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في طير دبا
التحكم المروري: طريق ترشيش – زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي
منذ 1 ساعة
14 February، 2023
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