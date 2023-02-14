المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجات في رومانيا اليوم الثلاثاء (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2023 - 16:16

المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجات في رومانيا اليوم الثلاثاء (روسيا اليوم)

منذ 23 mins 14 February، 2023
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