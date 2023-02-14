الرئيس بري في ذكرى الحريري: مدعوون جميعا الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، لمناسبة الذكرى ال 17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أننا “في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، مجددا كما الشعور في اللحظات الأولى لتلك الجريمة التي أريد من خلالها إغتيال الوطن والإنسان في 14 شباط 2005 ، هو …هو نفس الشعور بالخسارة الجسيمة التي لا تعوض لقامة وطنية وإنسانية جبلت بالمحبة والإنفتاح والتفاني حتى الشهادة في سبيل لبنان عنيت به الرئيس رفيق الحريري”.

وتابع: “في ذكرى إستشهاده مدعوون جميعا الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها الراحل الكبير توافقا وشراكة وقبولا بالآخر، بذلك نمنع إغتيال الطائف وإغتيال لبنان الذي إستودعه الشهيد رفيق الحريري والشهداء كل الشهداء أمانة في أعناق جميع اللبنانيين ونحفظه وطنا واحدا موحدا لكل ابنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام